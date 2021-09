Covid: Carbonaro (M5s), positiva intenzione di ampliare capienza luoghi cultura e sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandra Carbonaro, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura a Montecitorio, sottolinea che "l'intenzione del governo di rivedere nelle prossime settimane i parametri che determinano la capienza massima nei luoghi della cultura e dello sport è una notizia molto positiva. Ci auguriamo vivamente - continua la parlamentare in una nota - che il parere del Comitato tecnico-scientifico consenta un ritorno alla normalità per teatri, cinema, tutto il comparto dello spettacolo dal vivo e per gli impianti sportivi. L'elevato numero di vaccinati e l'estensione del green pass rendono possibile questo traguardo: non possiamo più mancarlo". (Com)