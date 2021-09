Diga Rinascita: l'Egitto riceve una proposta per risolvere la crisi dalla Repubblica democratica del Congo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha ricevuto una proposta della Repubblica democratica del Congo, presidente di turno dell’Unione africana, per risolvere la disputa sulla Grande diga etiope della Rinascita (Gerd). Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo congolese, Christophe Lutundula, aggiungendo che il Cairo “studierà in profondità” la proposta ricevuta. Le Nazioni Unite hanno esortato i governi di Etiopia, Egitto e Sudan a riprendere i colloqui per risolvere la disputa sulla Grande diga etiope della Rinascita (Gerd) "entro un lasso di tempo ragionevole". In una dichiarazione, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha sostenuto che le autorità dei tre Paesi dovrebbero riavviare i negoziati come auspicato dal presidente ad interim dell'Unione africana, il presidente congolese Félix Tshisekedi, "per finalizzare rapidamente il testo di un accordo reciprocamente accettabile e vincolante sul riempimento e il funzionamento della diga". (segue) (Cae)