Roma 2021: Grancio (Psi), con Raggi macchina amministrativa comunale è paralizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti sappiamo che la macchina amministrativa di una Capitale non è avulsa da inefficienza, questo è un aspetto con i quali tutti dobbiamo fare i conti. Ma non può essere che queste inefficienze siano talmente esasperanti da bloccare una amministrazione". Lo dichiara in una nota la candidata del Psi all'Assemblea capitolina, nella coalizione di centrosinistra, Cristina Grancio. "Questo è quello che è successo negli ultimi 20 anni ed è stato esasperato nell'ultimo quinquennio con l'amministrazione Raggi che ha addirittura paralizzato la macchina amministrativa. Roma - aggiunge - sta negando un diritto essenziale ai suoi cittadini. Il diritto alla mobilità, il diritto di avare la possibilità di spostarsi da una parte all'altra della città. Non è possibile che in una città come Roma per muoversi su una distanza equivalente ci voglia il doppio del tempo rispetto alle altre capitali europee. L'ultimo progetto con una visione per la mobilità della città risale all'inizio degli anni Novanta è stato supportato da un governo socialista". (Com)