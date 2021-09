© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, "la disposizione di una perizia psichiatrica nei confronti di Silvio Berlusconi è inaccettabile ed offensiva". La parlamentare aggiunge in una nota: "La decisione del presidente Berlusconi di far continuare il processo Ruby ter, a Milano, anche in sua assenza, gli rende solo onore ed è l’ennesima conferma del suo elevato senso delle istituzioni". (Com)