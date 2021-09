Lavoro: Catalfo (M5s), dati Inps confermano che direzione presa era quella giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati diffusi oggi dall'Osservatorio sul precariato Inps "ci danno un segnale lampante: la direzione intrapresa con il governo Conte II con le misure volte a preservare il tessuto economico e sociale del Paese, era quella giusta. A partire dal tanto discusso blocco dei licenziamenti, che ho personalmente voluto non appena il virus iniziò a diffondersi". Lo sottolinea in una nota la senatrice M5s ed ex ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. "Quelle 400 mila assunzioni, che sul mese di giugno 2021 valgono un +23 per cento, ci dicono che tutti gli strumenti messi in campo nel 2020 hanno dato i loro frutti. C'è un dato però che mi preme rimarcare, ed è l'incremento del 78 per cento degli stagionali: un boom che smonta definitivamente il mantra agitato da molti durante l'estate, in base al quale 'gli stagionali non si trovano perché c'è il reddito di cittadinanza'. Una bugia a regola d'arte, volta soltanto a tirare fango su un provvedimento che in un anno e mezzo di pandemia ha fatto da solida rete di protezione per le fasce più deboli della popolazione. Se i contratti di lavoro sono degni di tale nome e le retribuzioni adeguate, i lavoratori stagionali e in somministrazione si trovano. I dati odierni certificano l'efficacia del lavoro fatto, e portano forte l'impianto concettuale delle politiche per il lavoro per le quali come M5s ci siamo sempre battuti". (Com)