- Cina-India: Pechino invita Nuova Delhi ad astenersi da test nucleari - Il portavoce del ministro degli Esteri Zhao Lijian ha esortato l'India ad astenersi dall'effettuare test nucleari e a compiere uno sforzo costruttivo per mantenere la stabilità nella regione. È quanto affermato nel corso della conferenza stampa odierna, in cui il portavoce ha criticato il proposito di Nuova Delhi di testare il missile balistico intercontinentale Agni-V il prossimo 23 settembre. A sostegno della dichiarazione, Zhao ha citato la risoluzione 1172 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ha condannato gli esperimenti missilistici effettuati dall'India nel 1998. Secondo il quotidiano indiano "The Economic Times", il missile avrà una gittata di cinquemila chilometri e potenzialmente sarà in grado di colpire obiettivi in tutti i Paesi asiatici, inserendo per la prima volta Pechino nella portata delle armi nucleari indiane. Il missile ha superato con successo cinque test e sarà dato presto in dotazione alla Difesa. (segue) (Res)