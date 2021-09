© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Tagikistan: incontro tra ministro Esteri Wang e presidente Rahmon, focus su Afghanistan - Indipendentemente dalla situazione internazionale, Cina e Tagikistan rimarranno sempre dei partner uniti. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri cinese Wang Yi in un incontro tenuto con il presidente tagico Emomali Rahmon. I due hanno concordato di mantenere congiuntamente la pace e la stabilità regionali e rafforzare il coordinamento su diverse questioni, in particolare sulla situazione in Afghanistan. Dopo aver ringraziato la Cina per il sostegno alla sicurezza nazionale del Tagikistan, nonché alla lotta contro il Covid-19, Rahmon ha dichiarato che il Tagikistan "è pronto ad approfondire la cooperazione e a portare avanti i legami bilaterali con Pechino". L'incontro tra Wang e Rahmon si è tenuto in concomitanza della 21ma riunione del Consiglio dei capi di Stato dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) a Dushanbe e del vertice dell'Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (Csto) sulla questione afgana. (segue) (Res)