- India: missione spaziale Gaganyaan a fine 2022 o inizio 2023, Australia fornirà servizi - La prima missione spaziale con equipaggio dell’India, denominata Gaganyaan, dovrebbe essere lanciata tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Lo ha annunciato il sottosegretario per lo Spazio e l’energia atomica, Jitendra Singh. L’esponente del governo ha aggiunto che l’Agenzia spaziale australiana collaborerà al progetto fornendo servizi di tracciamento. Il doppio annuncio è stato fatto in occasione del webinar “Future of India-Oceania Space Technology Partnerships”, organizzato ieri dalla Federazione delle camere del commercio e dell’industria indiane (Ficci). Singh ha precisato che l’India e l’Australia hanno avviato una collaborazione nel settore spaziale già dal 1987 e che per tracciare il volo della missione Gaganyaan sarà utilizzata la stazione australiana sulle Isole Cocos (Keeling). (segue) (Res)