Sport: Belotti (Lega), graduatoria bando Periferie 2020 scandalosa, ultimo regalo Spadafora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una graduatoria "scandalosa che ha portato solo le briciole ai Comuni del Nord e del Centro Italia. Ci sono voluti mesi per valutare le ben 3.380 domande presentate, ma i criteri voluti dall'allora ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, hanno fortemente penalizzato tutte le regioni centro-settentrionali". Lo denuncia in una nota il deputato Daniele Belotti, capogruppo Lega in Commissione Cultura, commentando il risultato del bando Sport Periferie 2020. "Alla Lombardia, con i suoi 10 milioni di abitanti, il 17 per cento della popolazione italiana, è stato destinato un misero 3 per cento (15 interventi finanziati per complessivi 8,2 milioni di euro), al Veneto l'1,8 per cento (9 interventi, 3,8 milioni), al Piemonte il 2,8 per cento (14 interventi, 6,8 milioni), all'Emilia Romagna l'1,2 per cento (6 interventi, 3,4 milioni), alla Toscana il 2,8 per cento (14 interventi, 6,9 milioni). Ancora peggio in Friuli Venezia Giulia e Liguria con un solo intervento ciascuna (0,2 per cento) e in Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige completamente escluse", spiega. (segue) (Com)