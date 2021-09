Sport: Belotti (Lega), graduatoria bando Periferie 2020 scandalosa, ultimo regalo Spadafora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ultimo regalo del governo giallorosso, l'ex ministro ha voluto inserire un criterio scandaloso, ripartendo l'80 per cento delle risorse al Sud e il 20 per cento al Centro-Nord. Tale ripartizione non tiene conto di criteri demografici e delle esigenze dei singoli territori, dimostrando la totale incompetenza dell'ex ministro, che evidentemente non ha mai messo piede in uno stadio o in un palazzetto e ha voluto inventare delle nuove regole. Nel bando più importante del suo mandato non ha fatto partire i comuni del Centro-Nord, trattenendoli ai blocchi di partenza. I sindaci esclusi sono infuriati? Hanno ragione, chiedano conto al Pd e ai Cinque stelle. La Lega farà di tutto nel prossimo bando perché non si ripeta un simile scandalo", conclude Belotti. (Com)