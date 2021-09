I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: si dimette segretario presidenza, primo ministro "non coopera con la giustizia" - Il segretario generale del Consiglio dei ministri di Haiti, Renald Lubérice, ha rassegnato mercoledì le dimissioni, denunciando il primo ministro Ariel Henry di non "collaborare con la giustizia" nelle indagini sull'omicidio del presidente Jovenel Moise, in cui bega di essere coinvolto. "Non posso rimanere nella segreteria generale del Consiglio dei ministri sotto la guida di una persona nominata da Jovenel Moise, che è stata accusata del suo omicidio e che non ha intenzione di cooperare con la giustizia", ha scritto Luberice in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Oltre a nominare Josue Pierre Louis come nuovo segretario generale, Henry provvedeva nelle stesse ore a insediare l'ex ministro dell'Interno, Liszt Quitel, nel ruolo di ministro della Giustizia, al posto di Rockefeller Vicent, esonerato a inizio settimana. I nuovi avvicendamenti alzano la temperatura dello scontro politico-giudiziario in corso negli ultimi giorni. (segue) (Res)