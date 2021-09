© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: Congresso discute destino cadavere leader Sendero Luminoso - Il Congresso del Perù discuterà oggi due progetti di legge per decidere il destino dei resti di Manuel Ruben Abimael Guzman Reynoso, leader della banda armata peruviana "Sendero luminoso", morto l’11 settembre all'età di 86 anni. I due progetti di legge, riferisce il quotidiano “El Comercio”, sono stati presentati rispettivamente dalla procura e dalla deputata Gladys Echaíz, di Alleanza per il progresso. La proposta della procura autorizza un giudice o un pubblico ministero a disporre della destinazione finale del cadavere "in caso di danno alla sicurezza e all'ordine pubblico"; quella di Echaíz propone di modificare l’articolo 114 della Legge generale sulla salute con un riferimento alla destinazione finale dei cadaveri dei condannati per terrorismo e tradimento della patria. Ieri la procura ha rifiutato di consegnare il cadavere di Guzman alla moglie, Elena Iparraguirre, considerata la numero due del gruppo terroristico e anch’essa condannata all’ergastolo. Nel frattempo la procura ha chiesto al ministero dell'Interno di rafforzare le misure di sicurezza nell'obitorio di Callao, dove si trova il cadavere di Guzmán, dopo le manifestazioni registrate fuori dalla struttura e di garantire la protezione per i procuratori che stanno indagando sulle cause della morte del leader di Sendero luminoso in carcere. (segue) (Res)