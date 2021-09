© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: si dimette ministra Agricoltura, proseguono proteste su prezzo del riso - Tanlly Vera, ha presentato mercoledì le dimissioni da ministra dell'agricoltura e allevamento dell'Ecuador, nel pieno di un periodo di proteste nate per il calo del prezzo di diversi prodotti. In una lettera inviata al presidente Guillermo Lasso, e reso pubblica sulle reti sociali, Vera spiega che "è venuto il momento di continuare a dare il mio contributo, ma da altri spazi". In diverse regioni del Paese, agricoltori e allevatori hanno iniziato da qualche tempo ad attivare blocchi stradali, protestando per il calo del prezzo di alcuni prodotti. Il governo ha messo sul piatto la garanzia di un valore fisso per alcune merci di maggior consumo, ma al momento permangono distanze sull'entità dell'offerta: per il riso, tra i prodotto al centro delle rivendicazioni, l'esecutivo ha fissato un prezzo tra i 30 e 32 dollari per ogni sacco da 200 libbre, contro i 35 minimi chiesti dai lavoratori. Tutti temi che il movimento nazionale contadino tratterà nell'Assemblea nazionale agropeschiera indetta per il prossimo 2 ottobre. In settimana si era registrato l'allontanamento di un'altra ministra, Mae Montano, titolare della Inclusione sociale. Un gesto che la stessa dice di aver subito senza una spiegazione. (segue) (Res)