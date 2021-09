I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: governo perde due ministre, presidente Lasso dispone rimpasto di governo - Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha messo mano a un primo rimpasto di governo per sanare le diverse uscite registrate nelle ultime settimane. Esteban Bernal, già deputato del partito di Lasso (Movimento Creo) sarà ministro dell'Inclusione economica e sociale, in sostituzione di Mae Montano. "Sono sicuro che farà un gran lavoro in questo ministero" ha scritto Lasso in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. A sostituire Tanlly Vera, che ieri ha lasciato il ministero dell'Agricoltura e allevamento, ci sarà Pedro Alava, che "vanta oltre 35 anni di esperienza nel settore agroalimentare", ha assicurato il presidente. Lasso ha anche nominato un Francisco Cepeda Pazmino come nuovo rappresentante del governo nel consiglio direttivo dell'istituto di previdenza sociale, al posto del dimissionario Jorge Enrique Madera. Tutti i nuovi funzionari hanno firmato il Codice etico voluto dal presidente come impegno per non tradire il mandato con un abuso delle proprie posizioni di potere. (segue) (Res)