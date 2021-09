I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma 2021: Raggi e Gualtieri di notte a San Basilio col prete antimafia, polemica sui social - I due candidati a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri per il centrosinistra e Virginia Raggi per il Movimento 5 stelle, si contendono oltre all'arrivo al ballottaggio anche una visita notturna al quartiere San Basilio accanto al prete antimafia Don Antonio Coluccia. Territorio alla periferia est di Roma, nel Municipio IV, San Basilio è un quartiere che in questa campagna elettorale è diventato palcoscenico di visite, scontri e incontri. Sia Gualtieri che Raggi hanno fatto visita al mercato e ai caseggiati popolari nelle scorse settimane. La sindaca uscente dal parco delle Balene di San Basilio ha aperto la campagna elettorale, accanto al presidente del M5s Giuseppe Conte. Stanotte entrambi, Gualtieri e Raggi, ci sono tornati per fare un giro insieme al prete che da anni sul territorio lotta contro lo spaccio. Intorno all'una di stanotte, il primo a rilanciare sui social l'iniziativa è stato Gualtieri: "Ho appena finito un giro con Don Antonio Coluccia per le strade di San Basilio - ha scritto su Facebook l'ex ministro dell'Economia -. Sono stato qui anche nei giorni scorsi, ma di notte la situazione in questo quartiere diventa molto più difficile e complessa. Don Antonio Coluccia è impegnato da anni nella lotta alla criminalità organizzata. Da un po' di tempo si dedica al contrasto delle piazze di spaccio di San Basilio ed in particolare quella più importante chiamata Piazza della Lupa". (segue) (Rer)