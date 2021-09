I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lazio: finto profilo social, da consigliera Lega denuncia a polizia postale - Un profilo fake con contenuti "hard" della consigliera regionale del Lazio della Lega, Laura Corrotti, è apparso su Instagram. Sia il profilo falso che l'hackeraggio del suo account saranno oggetto di indagine. Il caso lo rende noto la stessa consigliera regionale sul proprio profilo Facebook dopo aver presentato un esposto alla polizia postale. "Violata la mia immagine social: ennesimo attacco politico? io non mi fermo - scrive Corrotti -. Ciò che sta accadendo in queste ore su un noto social non è altro che un episodio di cattivo gusto che ho subito voluto denunciare alla Polizia postale al fine di fare luce su un vile gesto: solo le indagine sapranno dimostrare se si tratta realmente di un attacco politico che ha strumentalizzato la mia immagine personale di donna", conclude Corrotti. (segue) (Rer)