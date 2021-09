Svezia: Covid, adolescenti tra 12 e 15 anni potranno ricevere il vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli adolescenti in Svezia fra i 12 e i 15 anni di età potranno ricevere il vaccino contro il Covid-19. Lo riferisce l’emittente “Radio Sweden”, citando il premier svedese Stefan Lofven. L’iniziativa “riduce i rischi di gravi malattie e di non poter andare a scuola”, ha detto Lofven. Allo stato attuale, oltre sette milioni di persone, pari all’82 per cento del totale, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. 6,2 milioni di persone, quasi il 74 per cento, hanno completato la somministrazione. (Sts)