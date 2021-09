Lombardia: Fontana, Pnrr bene comune per nostro futuro, da noi quattro miliardi di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davvero risibile è il ruolo delle regioni nelle decisioni riguardo alle risorse del Pnrr, purtroppo. Personalmente avrei auspicato ad un ruolo più incisivo degli enti che hanno un rapporto strutturale e diretto con i territori. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, aprendo i lavori della 66esima rassegna di studi di diritto amministrativo a Varenna, in provincia di Lecco. Fontana ha poi affermato che l’investimento “sarà un bene comune per il nostro futuro” che dimostrerà il reale valore dell’appartenenza all’Unione Europea. Regione Lombardia avrebbe poi anticipato il Pnrr, secondo le parole del presidente: “Ce lo ha riconosciuto proprio la Corte dei conti sezione Lombardia in sede di parifica e questo mi ha reso orgoglioso: prima delle linee di sviluppo arrivate dall’Europa e dal Governo, avevamo già iniziato ad attuare il Piano Lombardia, un piano di investimenti straordinario messo in campo come risposta concreta alla situazione di difficoltà del nostro sistema economico e produttivo”. Il piano prevede quattro miliardi di investimenti complessivi che andrà a generare un valore di 5,5 miliardi di euro. (Rem)