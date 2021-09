Afghanistan: Parlamento Ue, evacuazioni, corridoi umanitari e sostegno a Paesi vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facilitare l'ulteriore evacuazione dei cittadini dell'Unione europea e degli afgani a rischio; impegnarsi operativamente con i talebani senza riconoscerli ufficialmente; nessun ritorno forzato in Afghanistan in nessuna circostanza; sostenere i Paesi vicini dell'Afghanistan e creare corridoi umanitari; rafforzare la capacità dell'Ue di agire autonomamente. E' quanto chiedono i deputati europei che hanno adottato una risoluzione con 536 voti favorevoli, 96 contrari e 50 astensioni in cui deplorano la presa di potere violenta dell'Afghanistan, chiedono maggiori aiuti umanitari e una risposta coordinata per proteggere i più vulnerabili. Con il testo, l'Aula chiede all'Ue e ai suoi Stati membri di collaborare per agevolare l'ulteriore evacuazione dei cittadini Ue e degli afgani a rischio, in particolare ricorrendo ai corridoi sicuri a disposizione. I deputati si sono dichiarati sconcertati per le violazioni segnalate di esecuzioni di civili e membri delle forze di sicurezza nazionale afgane, per il reclutamento di bambini soldato, la repressione delle proteste pacifiche e delle espressioni di dissenso e le restrizioni dei diritti umani imposte in particolare nei confronti di donne e ragazze. I deputati hanno sottolineato che la maggior parte dei rifugiati afgani cercheranno protezione nei Paesi vicini. L'Ue dovrebbe quindi sostenere questi Paesi e agevolare la creazione di corridoi umanitari per la fornitura di aiuti alimentari, acqua, servizi igienico-sanitari e medicinali. (segue) (Beb)