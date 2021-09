Afghanistan: Parlamento Ue, evacuazioni, corridoi umanitari e sostegno a Paesi vicini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, ciò non può costituire un'alternativa a una vera e propria politica europea in materia di asilo e migrazione, che dovrebbe concentrarsi sul reinsediamento delle persone più a rischio e più vulnerabili e includere un programma speciale di visti per le donne afgane che cercano protezione dal regime talebano. Il Parlamento invita i Paesi Ue a riesaminare le domande di asilo attuali e recenti, comprese quelle respinte, sottolineando che in nessun caso devono essere effettuati rimpatri forzati in Afghanistan. Inoltre, chiede alla Commissione di pubblicare una proposta legislativa per i visti umanitari e un'equa condivisione di responsabilità tra gli Stati membri. I deputati riconoscono che l'impegno operativo con il governo dei Talebani è necessario per questioni logistiche e umanitarie, al fine di fornire assistenza umanitaria ai civili in difficoltà e un passaggio sicuro per i cittadini stranieri e afgani che vogliono lasciare il Paese. Tuttavia, questi contatti dovrebbero rimanere strettamente limitati a questi scopi, in quanto non sono state soddisfatte le condizioni per il riconoscimento politico dei dirigenti di fatto talebani che hanno assunto il potere con mezzi militari e stanno attualmente distruggendo i risultati realizzati negli ultimi 20 anni. (segue) (Beb)