Afghanistan: Parlamento Ue, evacuazioni, corridoi umanitari e sostegno a Paesi vicini (3)

- Secondo il Parlamento, il ritiro delle forze statunitensi e internazionali dall'Afghanistan è un fallimento collettivo della politica e della strategia estera e di sicurezza dell'Occidente e bisogna trarre seri insegnamenti da questa esperienza per il futuro. Inoltre, questo fallimento potrebbe significare un vantaggio strategico per le potenze non occidentali e i Paesi vicini, in particolare il Pakistan e la Cina e, in misura minore, la Russia. Infine, i deputati sottolineano che l'Ue ha bisogno di rafforzare significativamente la sua capacità di agire in modo autonomo e di rafforzare la sua cooperazione in materia di difesa, costruendo una vera e propria Unione europea della difesa. (Beb)