- Le sale da spettacolo, i cinema e teatri, "riaprano al 100 per cento della capienza, in sicurezza: ne va della sostenibilità economica delle tante imprese culturali che, a causa del Covid, sono allo stremo". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone. (Com)