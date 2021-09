Bangladesh: premier Hasina in partenza per Assemblea generale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier del Bangladesh, Sheikh Hasina, partirà domani, alla guida di una delegazione di 80 persone, per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, e per altri impegni negli Stati Uniti. Il suo discorso è in programma il 24 settembre e toccherà i temi della ripresa post pandemia, del cambiamento climatico, dello sviluppo sostenibile e delle disuguaglianze, stando a quanto anticipato dal ministero degli Esteri. Hasina, inoltre, incontrerà il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e parteciperà a un evento a margine dedicato alla questione dei rohingya. La sua agenda prevede anche colloqui bilaterali con altri leader, tra i quali il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson. Infine, Hasina avrà un incontro con una rappresentanza di imprenditori statunitensi per invitarli a investire nel suo Paese. Il viaggio ufficiale, il primo all’estero da quando è emersa la pandemia, durerà due settimane: dopo un transito in Finlandia, Hasina sarà a New York dal 19 al 24 settembre e a Washington dal 25 al 30 settembre, per far ritorno a Dacca il primo ottobre.(Inn)