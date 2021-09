Sicurezza: Valcepina-Rocca (Fd'I), Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture ci danno ragione: gli operatori dei mezzi pubblici sono in pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ministero delle Infrastrutture, ministero degli Interni, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e aziende del trasporto pubblico urbano "hanno riconosciuto ufficialmente quello che noi diciamo da sempre: esiste un problema sicurezza sui mezzi pubblici ed è una vera e propria emergenza. Dopo una specifica riunione, tutte le parti hanno confermato la necessità di un protocollo 'per individuare azioni omogene da porre in essere sia in fase di prevenzione delle aggressioni che per l'eventuale successiva assistenza'. Come Fratelli d'Italia ci uniamo a questa richiesta". Lo dicono i candidati di Fdi al Consiglio comunale, Chiara Valcepina e Francesco Rocca. "Tutte le parti hanno assolutamente ragione – conferma Valcepina -. L'allarme è serio, anche a Milano. Le continue aggressioni ai danni dei cittadini, ma soprattutto degli operatori, sono sotto gli occhi di tutti, mentre in questi anni Sala non ha fatto nulla per risolvere il problema. La priorità assoluta della prossima giunta sarà la sicurezza di chi con il proprio lavoro consente ogni giorno a migliaia di milanesi di spostarsi. Lavoratori abbandonati dal governo e dal Comune". Prosegue Rocca: "L'allarme non riguarda solo gli operatori dei mezzi di superficie, ma anche quelli della metropolitana. Tutti rischiano ogni giorno, nell'indifferenza della giunta Sala". Prosegue Rocca: "In questi anni di centrosinistra è mancata la volontà politica di tutelare queste persone che spesso vengono aggredite da immigrati irregolari. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento di questi episodi – conclude Rocca –. E questo anche grazie al fatto che l'attuale giunta ha sponsorizzato l'immigrazione incontrollata con eventi pubblici, come per esempio le marce immigrazioniste". (Com)