Difesa: Guerini a Centocelle per Giornata personale civile della Difesa

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha partecipato oggi alla “Giornata del personale civile della Difesa” a Centocelle presso la sede del segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale armamenti. Nel corso dell’evento, si legge in un comunicato, sono state consegnate le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo a una rappresentanza del personale civile che ha compiuto rispettivamente 40, 30 e 20 anni di ininterrotto ed effettivo servizio alle dipendenze del ministero della Difesa. "A voi desidero davvero portare il mio saluto personale, quello del governo, quello di tutte le forze armate, esprimendo il mio apprezzamento davvero sentito per l'impegno costante, per la dedizione, per il contributo di competenze prezioso che contraddistinguono l'operato del personale civile della difesa. La componente civile costituisce una realtà importante e fondamentale della Difesa. Il vostro apporto è valido e insostituibile a sostegno della missione delle Forze armate”, ha detto Guerini nel suo intervento di saluto alla cerimonia di fronte ad una rappresentanza dei circa 21 mila dipendenti civili impegnati in tutte le articolazioni della Difesa. (segue) (Com)