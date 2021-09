Difesa: Guerini a Centocelle per Giornata personale civile della Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al personale civile il ministro ha rinnovato anche la riconoscenza per il ruolo strategico svolto durante la crisi pandemica e, da ultimo, anche in occasione delle operazioni per l’evacuazione dall’Afghanistan. “Dietro ogni operazione c’è un complesso di attività che viene realizzato da diverse articolazioni della Difesa e che vede nella dimensione dei dipendenti civili un perno fondamentale” ha spiegato. Un cenno è stato fatto al blocco del turn-over, imposto nei recenti anni dai vincoli di bilancio, che ha ridotto nel tempo il bacino del personale civile, non garantendo un adeguato e tempestivo ricambio generazionale. Il Ministro ha puntualizzato “il blocco del turn-over incide non solo sull’aspetto organizzativo ma rende difficile anche realizzare quella staffetta, quel passaggio di testimone, dalle generazioni precedenti a quelle successive, che consente di trasmettere competenze, valori e che consolida e rafforza lo spirito di appartenenza alla nostra istituzione”. (segue) (Com)