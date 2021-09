Difesa: Guerini a Centocelle per Giornata personale civile della Difesa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha ricordato il passo avanti che è stato già fatto per rafforzare l’esigenza di manodopera presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto, fornendo così, in sinergia con la Funzione Pubblica, le istituzioni locali e le imprese, un’occasione fondamentale di sviluppo e occupazione per tale territorio. Nelle sue parole ha rivolto un particolare ringraziamento al ministero dell'Economia e delle Finanze che “ha compreso il senso della nostra proposta e il senso degli obiettivi che ci eravamo posti e degli strumenti che abbiamo individuato per raggiungerli. Ecco, credo che questo intervento sia un intervento importante e che dia il senso del valore che la Difesa dà al ruolo e alla dimensione dell'impegno del personale civile della Difesa”. Ha poi concluso “il mio impegno è quello di non fermarmi qui di continuare a lavorare per garantire massima attenzione sulle questioni che vi riguardano anche grazie al confronto, attraverso le nostre articolazioni tecniche e all'attività del sottosegretario con le organizzazioni sindacali che vi rappresentano”. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il segretario generale della Difesa/Dna, generale di C.A. Nicolò Falsaperna, il capo di gabinetto, generale D.A. Antonio Conserva, il vice capo di gabinetto cvile, dottoressa Cristiana D’Agostino, il direttore generale di Persociv, dottoressa Gabriella Montemagno. (Com)