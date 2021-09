Usa: vendite al dettaglio in crescita dello 0,7 per cento nonostante aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,7 per cento nel mese di agosto, confermando la stabilità della ripresa economica degli Stati Uniti nonostante l’ultima ondata di contagi da Covid-19 legati alla variante Delta. Lo indicano i dati resi pubblici oggi dal dipartimento del Commercio, su cui pesa comunque un forte calo delle vendite di auto. Se dal dato complessivo si escludono le vendite di automobili, infatti, le vendite hanno visto una crescita pari a 1,8 punti percentuali. Si tratta di numeri in controtendenza con le attese degli economisti, che si aspettavano un calo delle vendite dello 0,8 per cento. Sui consumi sembra dunque aver pesato meno di quanto si temeva l’aumento dei casi legati alla variante Delta, che ha spinto diversi governatori e sindaci negli Stati Uniti a imporre nuove strette sull’uso delle mascherine e sulla capacità degli esercizi commerciali.(Nys)