Recovery: M5s, da Pnrr grande occasione per mobilità sostenibile

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti alla Camera ricordano che "si apre oggi la Settimana europea della mobilità sostenibile, un'occasione per capire più da vicino le tante e diverse possibilità per muoversi abbattendo i livelli di inquinamento delle città, il traffico e aumentare la qualità della vita". I parlamentari aggiungono in una nota: "Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono tante le risorse destinate alla mobilità sostenibile con interventi che mirano, ad esempio, a un progressivo rinnovo degli autobus del trasporto pubblico locale o dei treni regionali e intercity. Questo non solo consentirà di avere mezzi più efficienti e sicuri ma di mettere in pratica una filosofia più ecosostenibile dei trasporti. Cinquantatré treni che sostituiranno quelli più vecchi entro il 2026, 100 le carrozze di ultima generazione dotate di pannelli fotovoltaici, senza dimenticare l'ammodernamento dei mezzi dei Vigili del Fuoco con 3600 nuovi veicoli elettrici o alimentati a gas". (segue) (Com)