Recovery: M5s, da Pnrr grande occasione per mobilità sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del M5s continuano: "Inoltre, si potrà attingere anche al Fondo complementare con investimenti dedicati. Per il rinnovo degli autobus del trasporto pubblico locale sono previsti 600 milioni di euro, 800 per il trasporto navale, e 1,5 miliardi per le ferrovie regionali. Abbiamo la grande possibilità di cogliere la svolta green, ormai non più rinviabile, rendendo moderno, efficiente e sicuro il trasporto pubblico in tutto il Paese azzerando l'annoso divario infrastrutturale". (Com)