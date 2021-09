Covid: De Priamo (Fd'I), green pass nei nidi di Roma Capitale, è caos e purtroppo lo avevamo detto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo della nota critica dei sindacati in cui si denuncia la caotica e inadeguata gestione della verifica dei Green pass nei nidi di Roma Capitale". Lo dichiara Andrea De Priamo, capogruppo uscente di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina. "Come da noi denunciato più volte nelle ultime settimane - aggiunge - la mancanza di indicazioni certe e coerenti da parte dell'Amministrazione Capitolina ha comportato numerosi disagi e confusione su chi dovrà verificare la validità della certificazione verde nelle strutture educative di Roma. Anziché individuare la figura dei controllori nel personale che svolge già l'accoglienza nelle strutture, le circolari emanate dal Dipartimento Scuola e dai Municipi lasciano incertezze e paventano la possibilità che tale compito possa essere svolto dagli educatori. Questa situazione distoglie il personale educativo dall'assistenza ai bambini e ha comportato una applicazione non omogenea nelle strutture educative romane. Il tutto in aperto contrasto con le mansioni degli educatori e le previsioni normative e contrattuali. Purtroppo avevamo previsto il caos che l'incapacità della Giunta Raggi ha creato e i disagi per educatori, famiglie e bambini. Chiederemo una verifica urgente e il ripristino delle corrette mansioni per gli educatori e per il personale addetto all'accoglienza. Saremo al fianco dei Sindacati in eventuali azioni per il rispetto dei contratti di lavoro e per accertare eventuali violazioni in materia di relazioni sindacali. Ci dispiace essere stati profeti di quest'ennesimo disastro, ma ormai dalla scaduta Giunta Raggi non possiamo più aspettarci nulla di buono, nemmeno negli ultimi giorni di mandato". (Com)