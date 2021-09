Tunisia: presidente Saied, da domani saranno riaperti i valichi di frontiera con la Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia riaprirà i valichi di frontiera con la Libia a partire da domani, 17 settembre, alle 07:00. Lo ha stabilito il presidente della Tunisia, Kais Saied, dopo l'incontro odierno al Palazzo di Cartagine con il ministro degli Esteri, Othman al Jerandi, con Ridha Gharsallaoui, incaricato della gestione del ministero dell'Interno, e con Ali Mrabet, incaricato della gestione del ministero della Salute. E' quanto si legge in un comunicato stampa della presidenza, secondo cui la decisione è stata presa alla luce dei risultati delle riunioni dei comitati ministeriali congiunti tunisino-libico per la sicurezza e la salute che si sono svolte ieri, 15 settembre, sull'isola di Djerba. Il capo dello Stato tunisino ha anche sottolineato la necessità di rispettare integralmente il protocollo sanitario concordato, affermando che esso è soggetto a revisione alla luce dell'evoluzione della situazione sanitaria nei due Paesi e che qualsiasi violazione dei suoi requisiti potrebbe comportare una modifica della decisione presa. Il presidente Saied ha autorizzato, in coordinamento con le autorità libiche, l'incremento di squadre sanitarie per la campagna di vaccinazione anti-Covid presso i valichi di frontiera, oltre ad organizzare "open day" di vaccinazione presso le sede delle missioni diplomatiche e consolari di Tunisia in Libia. (Tut)