- Si va verso l'obbligo del green pass anche per gli organi costituzionali, Parlamento compreso: le Camere saranno chiamate a pronunciarsi in merito entro il 15 ottobre. È quanto scrive sui social il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. "È doveroso dare il buon esempio: come tutti i lavoratori anche i membri delle istituzioni e dunque i Parlamentari devono adeguarsi alle norme anti covid", aggiunge Sibilia. (Rin)