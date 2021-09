Malta: Dombrovskis, piano crea economia più equa, digitale e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di ripresa e resilienza di Malta crea un'economia più equa, digitale e sostenibile. Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Oggi, abbiamo approvato il piano di ripresa di Malta per creare un'economia più equa, digitale e sostenibile. Questo piano raggiunge il giusto equilibrio, con oltre la metà dello stanziamento totale orientato agli obiettivi climatici riducendo la domanda di energia e i rifiuti del Paese", ha dichiarato. "Include investimenti per finanziare trasporto sostenibile, migliorare l'efficienza energetica degli edifici e riformare i sistemi di sistemi. Per quanto riguarda il digitale, Malta digitalizzerà ulteriormente la sua amministrazione pubblica e i servizi, compresi l'assistenza sanitaria e il sistema giudiziario", ha aggiunto. "Accolgo anche con favore il fatto che il piano si concentri sull'indipendenza giudiziaria, la lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro. Malta affronta in parte le sfide legate alla pianificazione fiscale aggressiva pianificazione fiscale aggressiva, e lavoreremo con le sue autorità per fare di più in futuro", ha concluso. (Beb)