Russia: TikTok e Google hanno pagato oltre 70 mila euro di multe

- Il social network cinese TikTok e Google hanno pagato 6,1 milioni di rubli (circa 71 mila euro) in Russia in multe imposte dal tribunale di Mosca, mentre le altre piattaforme legate a dei social network non hanno effettuato versamenti. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Ria Novosti”, Zulfiya Gurinchuk, portavoce del tribunale Taganskij di Mosca. "Quest'anno, TikTok ha pagato una multa di 2,6 milioni di rubli (circa 30.200 euro) e Google una multa di 3,5 milioni di rubli (circa 40.700 euro)", ha detto Gurinchuk. Secondo la portavoce, le multe non sono ancora state pagate da altri social network stranieri. A questo proposito, i materiali riguardanti, in particolare, Twitter sono stati inviati agli ufficiali giudiziari per l'esecuzione ufficiale: sono entrate in vigore le decisioni sulle multe per 8,9 milioni di rubli (circa 103.600 euro). "Il termine per il pagamento volontario delle multe è scaduto nei casi contro Twitter. Nel resto dei casi, i termini per il pagamento volontario non ancora", ha spiegato la portavoce. Il termine per il pagamento volontario è di 60 giorni dall'entrata in vigore della decisione del tribunale. Dall'inizio dell'anno, Facebook ha ricevuto più di 80 milioni di rubli (circa 931 mila euro) di multe per aver rifiutato di cancellare informazioni sulle manifestazioni non autorizzate e rifiutato di localizzare i dati degli utenti russi; Twitter, circa 60 milioni di rubli (circa 698 mila euro), e Telegram 40 milioni (circa 465 mila euro). (Rum)