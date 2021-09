Trasporti: Pedica (+Europa), sospendere sciopero bus a Roma, assurdo creare altro caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sciopero del trasporto pubblico di domani venerdì 17 settembre va sospeso. Pur comprendendo le ragioni dei lavoratori e le richieste del sindacato, è assurdo che si crei altro caos in un momento già difficile a causa del Covid e per di più con le scuole aperte". E' quanto afferma, in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "Non se non può più - sottolinea Pedica -. In una città come Roma, dove ogni giorno regna il caos per i continui disagi e disservizi nel trasporto pubblico, la cosa piu' saggia in questo momento è trovare la via del dialogo e sospendere gli scioperi. La gente è esasperata. Mi auguro che prevalga il buonsenso e che i lavoratori di Atac e Tpl chiedano ai loro vertici chi li ha messi in ginocchio. Non si possono colpire solo e sempre i cittadini". (Com)