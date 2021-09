Malta: Commissione approva Pnrr, 54 per cento fondi al clima e 26 per cento al digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ritiene che il piano di Malta includa un'ampia serie di riforme e investimenti che si rafforzano a vicenda e che contribuiscono ad affrontare efficacemente tutte o una parte significativa delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per Paese rivolte a Malta. Il piano comprende misure nei settori della sanità, della protezione sociale, dell'istruzione e delle competenze, dell'innovazione, dell'efficienza energetica, dei rifiuti, dei trasporti sostenibili, dell'indipendenza giudiziaria, della lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro. Include anche misure che affrontano in parte le sfide nei settori della pianificazione fiscale aggressiva, dell'innovazione e dell'adeguatezza e sostenibilità delle pensioni. Il piano rappresenta una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale di Malta, contribuendo in modo appropriato a tutti e sei i pilastri del regolamento Rrf. (segue) (Beb)