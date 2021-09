Malta: Commissione approva Pnrr, 54 per cento fondi al clima e 26 per cento al digitale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di controllo messi in atto da Malta sono considerati dalla Commissione europea adeguati a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Il piano fornisce dettagli sufficienti su come le autorità nazionali preverranno, rileveranno e correggeranno i casi di conflitto di interessi, corruzione e frode relativi all'uso dei fondi. La Commissione ha adottato oggi una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio per erogare 316,4 milioni di euro in sovvenzioni a Malta nell'ambito dell'Rrf. Il Consiglio avrà ora, di norma, quattro settimane per adottare la proposta della Commissione. L'approvazione del piano da parte del Consiglio consentirebbe l'esborso di 41,1 milioni di euro a Malta in prefinanziamento, pari al 13 per cento dell'importo totale stanziato per Malta. La Commissione autorizzerà ulteriori esborsi in base al raggiungimento soddisfacente delle tappe fondamentali e degli obiettivi delineati nella decisione di esecuzione del Consiglio, che riflette i progressi nell'attuazione degli investimenti e delle riforme. (Beb)