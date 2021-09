Malta: Gentiloni, Pnrr trasformerà ripresa in crescita sostenuta e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) di Malta contribuirà a trasformare nei prossimi anni "la forte ripresa economica del Paese in una fase di crescita sostenuta e sostenibile". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Sostenuto da un finanziamento di 316 milioni di euro di Next Generation Eu, il piano contiene una serie impressionante di misure per rendere verde l'economia di Malta, aumentare la sua competitività digitale e rafforzare ulteriormente il suo sistema sanitario", ha spiegato. "Accolgo anche gli importanti impegni per salvaguardare l'indipendenza giudiziaria, rafforzare il quadro antiriciclaggio e chiudere le opportunità di una pianificazione fiscale aggressiva", ha aggiunto. (Beb)