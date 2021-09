Ostia: De Vecchis-Picca (Lega), tutelare assistenti bagnanti, commissione Lavoro Senato convochi categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto alla commissione Lavoro del Senato di convocare e audire la sezione Lazio dell'Associazione nazionale assistenti bagnanti per discutere sulle problematiche del settore, in merito soprattutto della mancanza di un contratto collettivo nazionale. Una categoria che va tutelata – a cui il centrodestra ha manifestato sempre grande sostegno - perché significa maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro, alla cittadinanza e tutela verso l'ambiente". Commenta, così, il senatore della Lega William De Vecchis. "Abbiamo a cuore questo tipo di problematica, criticità non affrontata da questa amministrazione. E' inaccettabile che nelle spiagge di Ostia i bagnini siano disponibili 90 giorni su 153, il tema della sicurezza sulle spiagge è centrale per un municipio come il X", dichiara Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.(Com)