Roma 2021: Craxi (Psi), su legge Capitale ratifica in Assemblea capitolina e referendum

- "È molto importante questo disegno di riforma istituzionale che riguarda la Capitale e che prevede l'adeguamento e la riqualificazione della 346, così come fu concepita dal governo a guida socialista. L'eventuale approvazione di questo disegno di legge dovrà essere ratificata oltre che dal parlamento della Repubblica anche dall'Assemblea Capitolina e se possibile sottoposta e rafforzata da un voto popolare dei cittadini". Così in una nota Bobo Craxi, capolista del Psi alle prossime comunali di Roma. "Si tratta non solo di un'innovazione istituzionale ma di un vero e proprio cambiamento di vocazione della Capitale che si trasforma in Città Regione - aggiunge Craxi -. Dobbiamo dare ai romani e alle loro istituzioni il massimo di sostegno popolare".(Com)