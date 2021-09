Violenza donne: Papatheu (FI), omertà società civile è reato più grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la senatrice di Forza Italia e componente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Urania Papatheu, "è disgustoso vedere ancora morire donne nel silenzio, in un’indifferenza che ci rende complici di questi delitti. La verità è che l’omertà della società civile è il reato più grave. Siamo tutti colpevoli". La parlamentare di FI osserva in una nota: "Le donne non hanno spesso il coraggio di denunciare e le istituzioni non possono neppure intervenire, ma i familiari, i vicini, gli insegnanti dove sono? L’omertà non ha a che fare solo con la mafia. I dati dicono che solo nel mese di settembre ci sono già state sei donne uccise. In meno di 24 ore, poi, si sono registrati ben due femminicidi. Un vero e proprio bollettino di guerra".(Com)