G20: commissario Ue Agricoltura, investire in sistemi alimentari sostenibili e promuovere filiere corte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea investe molto per migliorare gli standard della sostenibilità in agricoltura attraverso lo sviluppo di sistemi alimentari più sostenibili e promuovendo filiere corte, l’agricoltura biologica e la creazione di nuovi posti di lavoro. Lo ha dichiarato il commissario europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, Janusz Wojciechowski, intervenendo oggi a Firenze all'Open Forum sull'agricoltura sostenibile, evento che precede la riunione dei ministri dell'Agricoltura del G20, in programma domani e dopodomani sempre nel capoluogo toscano. “Negli ultimi 10 anni abbiamo svolto un gran lavoro per migliorare il funzionamento delle filiere e migliorare il rapporto fra le aziende e per aiutare l’organizzazione della filiera incoraggiando le cooperative e le organizzazioni agricole con mezzi adeguati”, ha detto il commissario Ue. “Questo evento può rappresentare un’opportunità unica per imprimere una spinta in avanti per innovare le aziende e attrarre le persone al settore: dobbiamo ricordarci che il 40 per cento dei terreni del mondo vengono utilizzati per l’agricoltura, per questo occorre investire sul benessere delle nostre società rurali”, ha aggiunto.(Res)