Romania: Corte costituzionale discuterà il 28 settembre il conflitto tra governo e Parlamento

- Il conflitto giuridico di natura costituzionale tra governo e Parlamento in Romania, notificato dal presidente del Consiglio, Florin Citu, in merito alle modalità con cui il Parlamento ha avviato la mozione di sfiducia contro il governo presentata dai partiti Usr Plus e Aur, sarà discusso dalla Corte costituzionale il 28 settembre. A soli tre giorni dal Congresso del Partito nazionale liberale (Pnl) che eleggerà la nuova leadership. "Il modo incostituzionale con cui il Parlamento ha avviato la mozione di sfiducia, approccio con gravi conseguenze sul buon sviluppo dell'attività dell'Esecutivo, ha generato una situazione giuridica conflittuale tra i due poteri statali", ha affermato il governo nella richiesta presentata alla Consulta di Bucarest. Il governo sostiene che se la mozione potrebbe portare a "abusi da parte del Parlamento". Il programma d'investimento "Anghel Saligny" ha innescato una nuova crisi politica in Romania, dopo che il partito Usr Plus ha annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia contro il governo di cui faceva parte. La squadra del primo ministro Florin Citu e quella dell'attuale leader liberale, Ludovic Orban, si affronteranno il 25 settembre alle elezioni interne all'interno del Pnl, per la leadership del partito. Orban si è schierato dalla parte della procedura nel caso della mozione di sfiducia presentata da Usr Plus e Aur, anche se il presidente della Camera dei deputati ha detto che non esprimerà il suo voto. (Rob)