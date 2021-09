Germania: sequestrati 18,1 chili di metanfetamina, tre arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio investigativo doganale tedesco, con l'appoggio del Comando per le operazioni speciali della polizia (Sek), ha sequestrato a Berlino 18,1 chili di metanfetamina. Si tratta del maggiore quantitativo di tale sostanza stupefacente scoperto nella capitale della Germania e in Brandeburgo, come evidenzia il quotidiano “Berliner Morgenpost”. Nella stessa operazione, sono stati sequestrati 29,6 chili di cocaina, 47,3 di Ecstasy, due di marijuana e 30 mila euro in contanti. Tre sospetti trafficanti di droga sono stati arrestati, due tedeschi e un vietnamita. Dalla vendita degli stupefacenti, i tre avrebbero potuto ricavare vendita di 4,2 milioni di euro. (Geb)