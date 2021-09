Energia: Turchia, investimenti in rinnovabili a 66 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con più di 10 mila megawatt, il Paese figura tra i primi dieci Paesi al mondo e al quinto posto in Europa per la generazione da fonti eoliche, secondo quanto ha annunciato il mese scorso il ministero dell’Energia e delle Risorse naturali di Ankara. Al terzo posto figura invece il solare, con 10 miliardi di dollari in investimenti e 7.435 megawatt. Significativamente inferiore è la quota del geotermico (1.650 megawatt, 6 miliardi di dollari) e delle biomasse (1.813 megawatt, 2 miliardi di dollari), che costituiscono rispettivamente l’1,7 e l’1,8 per cento della capacità elettrica complessiva. La crescita principale registrata quest’anno ha coinvolto il settore dell’eolico, che ha visto un aumento della capacità di 2.602 megawatt. (segue) (Tua)