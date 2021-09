Usa-Messico: Blinken, nostro rapporto inestimabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto degli Stati Uniti con il Messico è inestimabile. Lo ha detto il segretario di stato Usa Antony Blinken in una nota diffusa oggi in concomitanza con la festa dell’indipendenza messicana. “Il rapporto degli Stati Uniti con il Messico è inestimabile. Nell'ultimo anno, le nostre nazioni hanno aumentato il commercio e gli investimenti attraverso l'accordo Stati Uniti-Messico-Canada; hanno lavorato insieme per coordinare un sistema migratorio regionale ordinato, umano ed efficace, e ampliato la risposta e il coordinamento alle crisi mentre facevamo fronte alla salute pubblica e alle crisi economiche aggravate dalla pandemia di Covid-19. Mentre i nostri governi, la società civile e il settore privato continuano a lavorare insieme, sono fiducioso nella nostra capacità di ricostruire meglio e di promuovere la sicurezza e la prosperità per le persone degli Stati Uniti e del Messico”, ha detto Blinken.(Nys)