Ue: Borrell, alleanza tra Australia, Usa e Regno Unito non indebolisce relazioni ma sveglia europei

- L'alleanza dell'Australia con Usa e Regno Unito nel campo della sicurezza non indebolisce la relazione dell'Unione europea con l'Australia, ma sottolinea ancora di più la necessità della strategia per l'Indo Pacifico e l'importanza di riflettere sulla sua autonomia strategica. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, presentando la strategia per l'Indo Pacifico. "Da questi eventi", l'alleanza annunciata tra Australia, Usa e Regno Unito, "capiamo ancora meglio quale sia l'importanza di questa regione" nell'Indo Pacifico. "Questa alleanza sottolinea ancora di più l'importanza di questa regione ai nostri occhi, per la nostra sicurezza, per le nostre capacità economiche. Non dico che sia felice di questa coincidenza, ma è importante a dimostrare che questa strategia ha un tempismo perfetto. Questi eventi dimostrano la sua necessità", ha aggiunto. "Capisco quale possa essere la delusione a livello francese, sono d'accordo con i ministri francesi sulla necessità di aumentare la nostra presenza nella regione Indo Pacifica per difendere i nostri interessi e valori", ha continuato. (segue) (Beb)