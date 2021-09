Ue: Borrell, alleanza tra Australia, Usa e Regno Unito non indebolisce relazioni ma sveglia europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza, però, "non indebolisce la nostra relazione con l'Australia che è un partner importante nella regione, ma capisco la delusione del governo francese perché si fa riferimento a prospettive di collaborazione in ambito industriale e militare, ma questo significa che ancora più noi europei dobbiamo portare avanti la nostra riflessione sulla autonomia strategica", ha spiegato. "Questi eventi sono un modo di risvegliare gli europei, che devono adottare essi stessi delle iniziative, devono impegnarsi. Per questo, bisogna collaborare e avere una presenza coordinata. Che significa non inviare una flotta europea, ma usare battelli europei di Stati membri diversi che sono necessari nella regione Indo Pacifica. Quindi bisogna rafforzare la nostra presenza che deve rappresentare tutti i Paesi che parteciperanno se interessati", ha detto (Beb)