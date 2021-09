G20: ministro Agricoltura spagnolo Planas, Covid ha messo in luce importanza del settore agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agricoltura è la punta di diamante del sistema agroalimentare e la crisi del Covid ha messo in luce ancora di più l’importanza della sostenibilità del settore agroalimentare. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura della Spagna, Luis Planas, intervenendo oggi all'Open Forum sull'agricoltura sostenibile, in corso a Firenze. “Il nostro obiettivo è di aumentare la produzione agroalimentare del 75 per cento nei prossimi 30 anni e dobbiamo farlo conciliando questo con la scarsità di acqua. Per riuscirci dobbiamo utilizzare al meglio ogni singola goccia d’acqua di cui disponiamo. In questo senso – ha proseguito il ministro - la transizione tecnologica che stiamo affrontando può e deve portarci dei benefici. Serve cambiare i sistemi convenzionali di irrigazione e la gestione delle risorse idriche, migliorando il trasporto e l’utilizzo dell’acqua e sviluppando sistemi di intelligence da applicare alla gestione delle risorse idriche”, ha aggiunto. (Res)